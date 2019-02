Alle 470 plaatsen voor lezing Theo Francken (N-VA) uitverkocht Ben Conaerts

01 februari 2019

14u33 0

De komst van Theo Francken (N-VA) naar Aartselaar kan op enorme belangstelling rekenen. Alle 470 beschikbare plaatsen voor zijn lezing op dinsdag 5 februari in CC ’t Aambeeld zijn reeds de deur uit. De gewezen staatssecretaris komt daar tekst en uitleg geven bij het migratiebeleid en de politieke actualiteit.

“Al een week voor zijn komst waren alle plaatsen weg”, zegt Werner Jorens, organisatieverantwoordelijke van N-VA Aartselaar. “Dat is bij ons weten nog nooit eerder gebeurd voor een politicus in ons cultureel centrum. Nochtans zijn daar in het verleden al Bart De Wever (N-VA) of Herman Van Rompuy (CD&V) komen spreken.”

Inschrijven voor de avond is dus niet meer mogelijk. Ook de avond zelf langskomen zonder voorafgaande inschrijving heeft weinig zin.