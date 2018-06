Adviesraden overhandigen memorandum: meer inspraak gevraagd 27 juni 2018

02u44 1 Aartselaar De cultuur-, sport- en jeugdraden hebben naar aanleiding van de nakende gemeenteraadsverkiezingen een gezamenlijk memorandum opgemaakt en overhandigd aan de lokale politieke partijen. Daarin vragen ze onder meer extra aandacht voor inspraak en infrastructuur.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 maakte de jeugdraad al een memorandum, maar nu worden voor het eerst de krachten gebundeld met de cultuur- en sportraad. "Een logische stap, want 75 procent van onze noden zijn dezelfde", zegt Bart De bruyn, voorzitter van de cultuurraad. "Samen vertegenwoordigen we zo'n tachtig Aartselaarse verenigingen. Het is dus van groot belang dat we blijven ijveren voor hun behoeften."





Met het memorandum vragen de raden extra aandacht voor onder meer ondersteuning, inspraak en infrastructuur. "Vanuit de verenigingen is er een grote nood aan geschikte infrastructuur en ruimte", zeggen sportraadvoorzitter Eddy Vinck en jeugdraadvoorzitter Filip Vanheukelom. "De site van het oude gemeentemagazijn zou hiervoor gebruikt kunnen worden. Ook op het vlak van inspraak kan het volgens ons nog wat beter."





Vlak voor de jongste gemeenteraad werd het memorandum overhandigd aan alle Aartselaarse politieke fracties. Op vrijdag 21 september organiseren de adviesraden samen nog een verkiezingsshow in CC 't Aambeeld, waarbij de thema's uit het memorandum worden afgetoetst met de gedachten van de verschillende politieke partijen. (BCOR)