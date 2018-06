ACH JA houdt wandeling door De Reukens 22 juni 2018

De vzw ACH JA organiseert vandaag een wandeling door het Aartselaarse natuurgebied De Reukens. Er wordt verzameld om 20 uur aan café 't Veurleste, aan zaal De Koekoek in de Lindenboslaan. Even later trekt men erop uit voor een wandeling van zo'n vijf kilometer langs de kleinste wandelpaadjes van het natuurgebied. Achteraf kan er bij pot en pint nagepraat worden tot in de late uurtjes. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de wandeling. (BCOR)