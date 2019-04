Aartselaars bestuur hekelt Vlaams Belang-actie op middenberm A12: “Onverantwoord en onveilig” Ben Conaerts

05 april 2019

17u31 0 Aartselaar De actie die het Vlaams Belang donderdag voerde langs de A12 in Aartselaar en Wilrijk, valt bij het gemeentebestuur van Aartselaar niet in goede aarde. “Compleet onverantwoord en onveilig”, klinkt het.

Vlaams Belang-kopstukken als Tom Van Grieken en Gerolf Annemans hielden donderdag een actie tegen de toekomstige Vlaamse kilometerheffing. Dat deden ze door te flyeren op de kruispunten van de A12 in Aartselaar en Wilrijk. Dat ze uitgerekend die locatie uitkozen voor de actie, stoot het Aartselaarse gemeentebestuur tegen de borst. “Hoe compleet onverantwoord en onveilig kan je je gedragen als je op de middenberm van de A12 gaat wandelen of in het midden van de kruispunten flyertjes gaat uitdelen?” zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Het Vlaams Belang heeft bovendien geen enkele aanvraag gedaan voor de actie, althans niet in Aartselaar. Van een politieke partij mag je toch verwachten dat het zich aan de regelgeving houdt. Klaarblijkelijk is electoraal scoren voor het Vlaams Belang belangrijker dan de veiligheid van de Vlaming.”

De kruispunten in Aartselaar en Wilrijk behoren al lang tot de zwartste kruispunten van Vlaanderen. In maart werd door het Vlaams Gewest een nieuwe lichtenregeling ingevoerd die het afwikkelen veiliger zou moeten maken. De groentijden staan echter nog niet op punt, maar zouden in de loop van de paasvakantie beter worden afgesteld. “Dat net op die kruispunten en in zo’n situatie een paar politici om louter electorale redenen tussen de auto’s gaan lopen en wachtende chauffeurs gaan afleiden, is werkelijk onbegrijpelijk”, reageert schepen van Verkeersveiligheid Bart Lambrecht (N-VA). “Wat voor signalen geven dergelijke politici als ze gewoon op de middenberm van de A12 wandelingetjes gaan maken en foto’s van zichzelf nemen?”