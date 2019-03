Aartselaar steunt campagne tegen dikkedarmkanker Ben Conaerts

11 maart 2019

Aartselaar steekt deze maand een tandje bij in de strijd tegen dikkedarmkanker. Het lokaal bestuur en de gezondheidsraad van Aartselaar schrijven alle inwoners geboren in 1969 die in 2019 nog niet worden uitgenodigd, maar wel behoren tot de risicogroep, aan om dikkedarmkankerscreening te bespreken met hun behandelende huisarts. Wie wil weten wanneer de uitnodiging in de bus valt, kan de gegevens over het bevolkingsonderzoek raadplegen via het gratis software-systeem ‘MyHealthViewer’. Inloggen kan via de elektronische identiteitskaart, maar ook op andere manieren zoals de app ‘itsme’.

“De maand maart is de internationale actiemaand in de strijd tegen dikkedarmkanker”, zegt schepen voor Welzijn Hilde Heyman (N-VA). “De Vlaamse overheid en het Centrum voor Kankeropsporing organiseren elk jaar een campagne om het belang van vroegtijdige opsporing te benadrukken. Wij willen het belang van preventieve screening in de kijker zetten en hopen dat onze inwoners deze aanbeveling volgen. Als blijk van steun aan de campagne dragen de medewerkers van ons Lokaal Bestuur deze maand een blauw lintje.”

Meer info is te vinden op de website www.bevolkingsonderzoek.be.