Aanvraag voor affichage voortaan via gemeente Ben Conaerts

03 januari 2019

De aanvraag om affiches te mogen ophangen gebeurt niet langer bij de politie, maar bij de communicatiedienst in het gemeentehuis. Bij je aanvraag moet je één exemplaar van de op te hangen affiche meebrengen. Op de website www.aartselaar.be kan je de aanvraag ook digitaal doen en een digitaal voorbeeld van de affiche meesturen.

Iedereen die een activiteit in Aartselaar organiseert, kan daarvoor promotie maken. Dat kan ofwel door affiches te hangen in de gemeente- en publicitaire kasten, ofwel door beperkt affiches op te hangen langs de openbare weg. De regels hiervoor zijn te vinden in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement, hoofdstuk 4.