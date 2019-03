A12 richting Brussel weer vrijgemaakt na aanrijding in Aartselaar: voetganger (34) overleden KV AW DVDE PLA BSB

06 maart 2019

06u56

Bron: Belga 22 Aartselaar Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is vanochtend omstreeks 5.45 uur een ernstig ongeval gebeurd ter hoogte van Aartselaar. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Volgens de federale politie is er een voetganger aangereden tijdens het oversteken en is het slachtoffer ter plaatse overleden. Het gaat om een 34-jarige man uit Aartselaar. Omstreeks 8.10 uur is de weg weer vrijgegeven.

De aanrijding vond plaats aan het kruispunt van de A12 met de Helststraat ter hoogte van het centrum van Aartselaar.

Nu de weg is vrijgegeven, is omrijden via de E19 is niet langer nodig, al staat er wel nog een flinke file. Bij het ongeval kwam een voetganger die op een kruispunt overstak om het leven. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden waarin dat kon gebeuren. Een verkeersdeskundige onderzoekt of het slachtoffer het rode stoplicht negeerde.



