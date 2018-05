77 jaar en voor 70ste keer op bedevaart JULIEN COECK STAPT VRIJDAG 60 KM TE VOET NAAR SCHERPENHEUVEL BEN CONAERTS

16 mei 2018

02u47 0 Aartselaar Julien Coeck (77) vertrekt vrijdag voor de zeventigste keer vanuit Niel te voet naar Scherpenheuvel. Een prestatie die niemand in de Nielse broederschap hem ooit heeft voorgedaan. "Ik zal aan de Onze-Lieve-Vrouw vragen dat ze me nog een aantal jaar in orde houdt."

Vrijdagavond om 18 uur vertrekken de Nielse pelgrims opnieuw op hun jaarlijks voetbedevaart naar Scherpenheuvel. Een tocht van zestig kilometer lang, die zij voor een groot deel in het holst van de nacht moeten afleggen. Maar voor Julien Coeck heeft de weg intussen al lang geen geheimen meer. Het zal straks al de zeventigste keer zijn dat hij aan de bedevaart deelneemt, een absoluut record binnen de Nielse broederschap. De vorige recordhouder was zijn vader, Willem Coeck. Hij werd destijds voor 65 deelnames gevierd, maar is nooit verder geraakt.





"De voetbedevaart zit in onze genen", vertelt Julien. "Mijn overgrootmoeder ging al ieder jaar te voet vanuit Niel naar Scherpenheuvel. Op een bepaald moment heeft zij haar kleinkinderen meegenomen. Zo begon mijn vader op 9-jarige leeftijd mee op bedevaart te gaan. In 1947, het jaar dat ik mijn eerste communie deed, ben ik voor de eerste keer zelf meegegaan. Natuurlijk heb ik als 6-jarige niet meteen het hele eind gestapt. Al in Reet ben ik gestopt met wandelen en heb ik plaatsgenomen in het bezembusje."





Groepsgeest

Maar Juliens eerste kennismaking met de voetbedevaart smaakte naar meer. Sinds zijn eerste deelname heeft hij maar twee edities moeten missen, telkens wegens gezondheidsproblemen. "Iedere keer je meegaat, blijft er iets hangen", stelt hij. "Vroeger draaide het louter om het religieuze. Er werd urenlang gebeden onderweg. Nu gaat het ook om de groepsgeest, de samenhang en de verbroedering. Er zijn ook ongelovigen die ieder jaar met veel plezier komen meestappen. Het is een microbe die je aansteekt en vaak niet meer loslaat."





Voor Julien bleef het overigens niet bij meestappen alleen. Hij was jarenlang reisleider van de Nielse bedevaart en heeft onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op de organisatie. Hij zorgde onder meer voor politiebegeleiding en voor de aanwezigheid van het Rode Kruis.





Longemfyseem

Zijn inzet voor de bedevaart leverde hem de bijnaam 'Julien van Scherpenheuvel' op. Intussen gaf hij de microbe op zijn beurt door aan zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn zonen Wim en Bart, zijn dochter Hilde, zijn kleinzoon Wanne en zijn kleindochter Ibe: allemaal stappen ze komend weekend mee.





Voor Julien zelf zal het een moeilijke opgave worden om de tocht helemaal te voet af te leggen. "Mijn beste jaren liggen achter me", beseft de Aartselarenaar. "Vooral mijn longen spelen me parten. Ik lijd aan longemfyseem: mijn longblaasjes gaan kapot en ik raak snel buiten adem. Mijn longspecialist heeft me afgeraden om langer dan twee kilometer te stappen. Maar ik denk dat mijn lichaam me het wel zal zeggen wanneer ik moet stoppen. Misschien wordt het mijn laatste deelname, maar ik zal in Scherpenheuvel aan de Onze-Lieve-Vrouw vragen dat ze me nog een aantal jaren in orde kan houden."