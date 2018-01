36ste veroordeling kost verkeershooligan 21 maanden celstraf 02u44 0

Een 45-jarige verkeershooligan met maar liefst 35 veroordelingen op zijn palmares moest zich nog maar eens voor de rechtbank verantwoorden. Abderazet A. liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat, maar ook die kon weinig inbrengen tegen de feiten. In september 2016 reed de beklaagde op de A12 in Aartselaar. Hij week hij van de rijbaan af en raakte daarbij een ander voertuig. Dat is zwaar beschadigd geraakt. De beklaagde heeft vluchtmisdrijf gepleegd. De man bleek bovendien toch te rijden op het moment dat hem een rijverbod was opgelegd en hij had zijn medische en psychologische proeven niet afgelegd. De politierechter was streng: 21 maanden gevangenisstraf, 10.200 euro boete, zes jaar rijverbod, opnieuw theoretisch en praktisch rijexamen afleggen, en weer medische en psychologische proeven ondergaan. (NBA)