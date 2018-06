30 miljoen voor ondertunneling kruispunten A12 27 juni 2018

02u38 1 Aartselaar Voor de geplande ondertunneling van de kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk, wordt 30 miljoen euro uitgetrokken.

Eind vorig jaar raakte al bekend dat de A12 ter hoogte van Aartselaar en Wilrijk deels zal worden ingegraven. De kruispunten van de Bist met de Langlaarsteenweg, van de Cleydaellaan met de Kontichsesteenweg en van de Terbekehofdreef met de Atomiumlaan zullen ondertunneld worden. In de plaats van de kruispunten komen er telkens compacte op- en afrittencomplexen, waardoor het verkeer vlotter zal doorstromen en de situatie veel verkeersveiliger worden. Fietsers of voetgangers die daar de A12 willen oversteken, zullen dat kunnen doen via een nieuwe fietsverbinding, al is de precieze locatie daarvoor nog niet duidelijk. Voor het hele project heeft minister Weyts alvast 30 miljoen euro uitgetrokken.





Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) en burgemeester Sophie De Wit (N-VA) reageren tevreden. "De kruispunten in Aartselaar zijn al decennia een knelpunt en behoren tot de zwartste van Vlaanderen. Na jaren van stilstand is er nu eindelijk terug studiewerk, een concreet idee én de nodige centen. We danken de Vlaamse Overheid en de minister om daar werk van te maken. Het Agentschap van Wegen en Verkeer (AWV) zal dit najaar de lichtenregelingen aanpassen om de veiligheid van de fietsers in Aartselaar te verhogen. De ondertunneling van de kruispunten, waarvoor men zich richt op 2022, zal vervolgens de situatie voor iedereen beter maken." (BCOR)