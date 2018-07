11 juliviering met Luckas Vander Taelen en Barbara Dex 04 juli 2018

Aartselaar feest op vrijdag 6 juli de zomer in. Naar aanleiding van de jaarlijkse 11 juliviering geeft om 20 uur Luckas Vander Taelen een gelegenheidstoespraak in CC 't Aambeeld. De historicus, zanger, politicus, schrijver en acteur schuwt de controverse niet en neemt scherpe maar boeiende standpunten in. De toespraak wordt gevolgd door een voorstelling van de verdienstelijke inwoners en de uitreiking van de waarderingstekens. Barbara Dex geeft vervolgens een akoestisch optreden van zo'n 45 minuten, waarin ze allerlei Nederlandstalige parels ten gehore brengt. De avond wordt afgesloten met een samenzang van de Vlaamse Leeuw en een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur. De toegang is gratis. (BCOR)