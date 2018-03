"Wil je adopteren, geef dan vooral niet op" ADOPTIEMAMA HEIDJE MARTENS (52) VERWERKT ERVARINGEN IN BOEK BEN CONAERTS

06 maart 2018

02u42 0 Aartselaar Heidje Martens (52), adoptiemama van twee, heeft haar ervaringen met adoptie neergeschreven in een boek. In 'Geen kind of een vreemd kind?' geeft ze een onverbloemde, soms onthutsende kijk op de lange weg die naar adoptie leidt. "We kregen één foto te zien. Op basis daarvan moesten we beslissen."

Heidje en haar echtgenoot Olivier konden zelf geen kinderen krijgen, deden een beroep op adoptie en zijn nu de dolgelukkige ouders van een zoon (15) en een dochter (10). Dat is echter een sterk vereenvoudigde weergave van de feiten. In werkelijkheid hebben Heidje en Olivier een jarenlange slopende strijd achter de rug die hun relatie meermaals op de proef stelde.





"Ik heb ervaren wat ongewilde kinderloosheid doet met je relatie en met je omgeving", vertelt Heidje. "Er is niet alleen de schroom omdat je zelf geen kinderen kan krijgen, er is ook het eindeloze wachten en hopen. Je komt in een medische carrousel terecht die alsmaar verder gaat. Op den duur, als je nóg maar eens meer hormonen moet gaan nemen, begin je jezelf af te vragen hoe gezond het nog allemaal is. We wilden absoluut ons eigen kind, maar we kregen hoe langer hoe meer het idee dat we in een doodlopend straatje waren aanbeland."





Het koppel besluit in 2002 om over te gaan tot adoptie. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. "Je moet cursussen volgen en gesprekken voeren met psychologen en maatschappelijk assistenten van Kind & Gezin. Daarna krijg je al dan niet je beginselverklaring, waarmee je jezelf kan aanmelden voor adoptie bij een erkende adoptiedienst. Alleen is het voor ons bij de eerste twee adoptiebureaus flink verkeerd gelopen. Pas bij het derde bureau kwam alles in een stroomversnelling. Op dat moment waren we al zeven jaar bezig om een kind te krijgen."





Kazachstan

Heidje en Olivier reizen vervolgens naar Kazachstan, waar ze hun kind zullen ontmoeten. "Ons verblijf daar was een serieuze eyeopener. We kregen een psychologisch en medisch dossier en één foto van één kind te zien. Op basis daarvan moesten we beslissen of we dit kind wilden adopteren. Adoptie is dus geen feeëriek verhaaltje zoals je weleens ziet in films of in de media. Maar we hebben dus toegestemd en zo werden we mama en papa van onze zoon. We waren anderhalf jaar met het dossier bezig geweest."





Slopend

Enkele jaren later beslist het koppel om opnieuw een kindje te adopteren uit Kazachstan. Maar wie denkt dat dit dossier vlotter zou verlopen, komt bedrogen uit. "We moesten dezelfde procedures doorlopen als de eerste keer. We kregen dezelfde vragen en voerden dezelfde gesprekken. Het was allemaal bijzonder slopend. Uiteindelijk waren we 2,5 jaar verder toen we onze dochter kregen. Ik heb van andere adoptieouders begrepen dat zo'n wachttijd geen uitzondering is, dat men in sommige gevallen zelfs vijf jaar moet wachten."





Het stoort Heidje dat er geen onafhankelijke instantie is waar je als kandidaat-adoptieouder je hart kan gaan luchten. "Soms lijkt het alsof Kind en Gezin je leven overneemt. Hun oordeel is cruciaal dus je doet wat je wordt opgelegd. Ik begrijp dat er - terecht - veel belang wordt gehecht aan het kind, maar als je in een jarenlange, slepende procedure zit, met veel onzekerheid over het resultaat, dan weegt dat enorm op jezelf en je relatie. Voor ons is het goed afgelopen: we hebben het mooiste gekregen wat we konden krijgen. Maar je moet wel jarenlang blijven hopen en veel geduld uitoefenen. Je mag niet opgeven en moet blijven de moed erin houden."





'Geen kind of een vreemd kind?' is verschenen bij uitgeverij Beefcake en kost 20 euro. Meer informatie is te vinden op de website www.facebook.com/geenkindofeenvreemdkind.





