'Warmste 24-uren' brengt 13.750 euro op voor vzw Casa di Mauro

'De Warmste 24-uren', een driedaags evenement in het kader van 'Music for Life', heeft 13.750 euro opgeleverd. De organisatoren van de vzw ACH JA zijn tevreden met het behaalde bedrag. "We wensen eenieder te bedanken die meegeholpen heeft aan 'De Warmste 24-uren'", zegt Dirk De Herdt. "Vooral de aanwezigen die drie dagen hun steun kwamen geven aan ons evenement." Het bedrag is integraal bestemd voor de vzw Casa di Mauro, een woonproject in Kontich voor jongvolwassenen met een beperking. (BCOR)