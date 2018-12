‘Warmste 24 Uren’ brengen 10.000 euro op voor vzw De Boomhut Ben Conaerts

17 december 2018

17u43 1

‘De Warmste 24 Uren’, het driedaagse evenement dat de vzw ACH JA organiseert voor het goede doel, heeft 10.000 euro opgeleverd. Dat bedrag gaat integraal naar De Boomhut, een Boomse vzw die zich inzet voor kinderen met een beperking.

“We kunnen zeggen dat ons evenement opnieuw een schot in de roos is geworden”, aldus Dirk De Herdt van ACH JA. “Met de steun van de sponsors, de vrijwilligers en de talloze bezoekers kunnen we weer afklokken op een mooi resultaat. Dankzij hen is het opnieuw een bijzonder warm weekend geworden.”

‘De Warmste 24 Uren’ vonden plaats van 7 tot 9 december in zaal Koekoek. Je kon er onder meer deelnemen aan een quiz, genieten van een ontbijt en optredens bijwonen.