"Volgende week gaan we terug van start" WERKPLAATS EN ZEVENTIG WAGENS IN DE PRAK DOOR KORTSLUITING BIJ BEERENS SANDER BRAL

04 augustus 2018

02u34 0 Aartselaar Zeventig wagens rijp voor de schroothoop en de werkplaats van de Nissan-garage volledig uitgebrand. Dat is de balans van de zware brand bij Beerens van donderdagavond die veroorzaakt werd door een kortsluiting. Al wil het bedrijf volgende week alweer aan de slag gaan.

Door de enorme ravage die de brand bij garage Beerens aan de Boomsesteenweg donderdagavond veroorzaakte, werd er bij brandweer en parket gevreesd dat de oorzaak van de brand niet achterhaald kon worden. Toch kwamen experten van beide instanties gisterennamiddag snel tot een consensus over wat de vuurzee in gang heeft gezet. "Het parket heeft laten weten dat het om een accidentele brand gaat", weet Mark Vanhecke (N-VA), waarnemend burgemeester van Aartselaar. "Vrijwel zeker ging het om een kortsluiting in de oplader van een poetsmachine die in de werkplaats achteraan stond. Een vonk sloeg snel over tot een hoop banden die daar opgeslagen waren en de rest is geschiedenis." De brandweerdiensten bleven donderdagnacht tot twee uur ter plaatse voor de nazorgen van de brand. "Gisterochtend stonden ze weer op post om enkele nieuwe gloeihaarden te lijf te gaan. De papierwinkel in de werkplaats begon terug te smeulen maar de situatie was snel terug onder controle."





Materiële schade

Het team achter Beerens was gisteren ook ter plaatse om de schade op te meten. "De werkplaats is volledig verloren en de aanpalende showroom heeft ook zware schade geleden", zucht Erwin Beerens, CEO van het gelijknamige bedrijf. "De zeventig wagens die daar opgesteld staan, zijn helaas voor het grootste deel verloren. Gelukkig kennen we enkel materiële schade en werd enkel de Nissan-garage getroffen, waar 26 personen werken. Op de volledige site in Aartselaar zijn 250 mensen tewerkgesteld die verder kunnen werken in de andere gebouwen. We blijven positief. Dankzij de kordate interventie van de hulpdiensten kunnen wij volgende week onze klanten terug bedienen op onze site met een tijdelijke oplossing."





De zaakvoerders van de aanpalende bedrijven kunnen opgelucht ademhalen, daar werd gisteren geen of relatief weinig schade opgemeten. Wel bleven er roet en brokstukken achter in de hele buurt die gisteren door man en macht werden opgekuist. "We hebben veel bezorgde reacties gekregen over dat roet", besluit waarnemend burgemeester Vanhecke. "Het gaat om verbrande kurkisolatie die totaal ongevaarlijk is. Mensen mogen dat zelf opkuisen en bij het GFT-afval droppen. Wel wordt aangeraden om groenten en fruit uit moestuinen, zoals steeds, goed te spoelen."





Ongemakken beperken

Ongeruste klanten die een wagen hadden besteld bij Beerens kregen gisteren bericht dat ze met hun zorgen terechtkunnen op het algemeen nummer van Beerens 03/825.44.44 of via het mailadres info@nissanbeerens.be. "Wij doen er alles aan om uw ongemakken zoveel mogelijk te beperken en u verder te helpen via één van onze andere vestigingen", klinkt het bij Beerens.