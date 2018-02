"Reizen is leuker met een maatje" MARCEL (82) HOOPT NIEUWE PARTNER TE VINDEN IN 'HOTEL RÖMANTIEK' BEN CONAERTS

07 februari 2018

02u25 0 Aartselaar Onder het motto 'Je bent nooit te oud voor de liefde van je leven' begint op 8 februari het nieuwe seizoen van 'Hotel Römantiek'. Dertien single heren en net zoveel single dames gaan in het VIER-programma op zoek naar een nieuwe partner. Onder hen ook Aartselarenaar Marcel Van de moortel, al meer dan acht jaar weduwnaar. "Maar het is niet omdat je alleen bent dat je ook eenzaam bent."

Een grote groep zestigplussers op zoek naar de liefde van hun leven: dat is nog steeds het concept van 'Hotel Römantiek', het VIER-programma dat morgen aan zijn tweede seizoen begint. Net zoals vorig jaar kruipen presentatoren Otto-Jan Ham, Frances Lefebure en Sven de Leijer in de rol van Cupido en gaan ze samen met 26 deelnemers op zoek naar die ene speciale connectie. Marcel Van de moortel, een goedlachse Aartselarenaar van 82, is een van hen. "Vorig jaar speelde 'Hotel Römantiek' zich af in Zwitserland. En omdat ik vroeger met mijn echtgenote vaak naar daar op reis ben geweest, wilde ik te weten komen of ik de streek zou herkennen. Maar op den duur vond ik het zo'n leuk programma dat ik gewoon ben blijven kijken", vertelt Marcel.





Dochter

Toch heeft hij niet zelf de eerste stap gezet om zich in te schrijven voor het nieuwe seizoen. "Het was mijn dochter die er op een bepaald moment mee aan kwam zetten. 'Ja', zei ik, 'ik tussen al die 'ouw mannekes', ziet ge dat al gebeuren?' (lacht) Maar ze heeft uiteindelijk doorgezet en drie dagen later kreeg ik al telefoon van VIER. Dan kunt ge natuurlijk niet meer terug. Eerlijk gezegd begreep ik niet goed waarom ze mij geselecteerd hebben. Ik heb gehoord dat er zich 300 mannen en 600 vrouwen kandidaat hadden gesteld. Wat heb ik meer dan een ander? Maar versta me niet verkeerd, ik ben heel blij dat ik mee heb gedaan. Ik heb me ontzettend goed geamuseerd. We zijn naar de Algarve gereisd, in Portugal. ik was daar nog nooit geweest. Prachtige streek, hoor."





Of Marcel daar in Portugal ook daadwerkelijk een nieuwe partner heeft gevonden, moet de komende donderdagen duidelijk worden. Al was dat naar eigen zeggen zeker geen prioriteit. "Ik ben nu 8,5 jaar weduwnaar, maar ik voel me niet zo", zegt Marcel. "Het is niet omdat ik alleen ben dat ik ook eenzaam ben. Ik heb vier kinderen en tien kleinkinderen die ik regelmatig zie. Vorig weekend hebben we nog een familiefeest gehad. Ik ben alleszins nooit actief op zoek gegaan. Maar als je graag op reis gaat, zoals ik, zou het fijn zijn om een compagnon te hebben. Ik ben altijd op vakantie gegaan met mijn vrouw. Na haar overlijden is dat dus weggevallen. Alleen op reis gaan vind ik niet plezant. Je hebt een maatje nodig. Alleen is maar alleen, hé."





'Hotel Römantiek' is elke donderdag om 20.35 uur te zien op VIER.