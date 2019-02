“Plant een boom voor Arne”: familie wil overleden Ketnet-musicalster herdenken met eigen bos Ben Conaerts

21 februari 2019

16u01 0 Aartselaar De familie van de overleden Ketnet-musicalster Arne Decock (18) roept op om een bos te planten in zijn naam. De jongen kwam afgelopen weekend om het leven, na een ongeval aan de spoorlijn in Boom.

De familie wil het bruisende leven van Arne zin geven en stelt voor een bos te planten, een bos voor Arne. In plaats van bloemen of kransen te schenken, roept ze op om een gift te doen aan Ondernemers Zonder Grenzen. Die zal voor elke euro een boom gaan planten in de Sahel in Afrika. Je kan steunen door middel van een overschrijving, een doorlopende opdracht of een online gift. Alle info over het bos voor Arne is te vinden op de website www.ozg.be/bos-voor-arne.

Verzoek snel opgepikt

In Aartselaar, waar Arne woonde, wordt het verzoek alvast opgepikt. De organisatie ‘Aartselaar helpt Aartselaar’ heeft de oproep gedeeld en hoopt zelf 100 euro te storten. “Dat zou voldoende zijn om 100 bomen te laten groeien”, zegt Marijke Vandebroeck van ‘Aartselaar helpt Aartselaar’. “Maar onze stille droom is dat er straks wel duizend bomen zouden groeien als herdenking aan Arne. Als ik zie hoeveel reactie er komt, denk ik dat het sowieso een bijzonder groot bos zal worden.”

Vandebroeck is bevriend met de moeder van Arne en kende de tiener ook persoonlijk. “Hij was een echte spring-in-’t-veld, een jongen die hield van avontuur, maar ook een lieve knuffelbeer.”

De jonge Aartselarenaar kwam zaterdagnacht om het leven na een tragisch ongeval aan de spoorlijn in Boom. De tiener was in de paal van de spoorlijn Puurs-Boom-Antwerpen geklommen en kwam daar in contact met de bovenleiding, waar 3.000 volt aan spanning opstaat. Hij werd geëlektrocuteerd en viel naar beneden.

Uitvaart in theater Elckerlyc

Arne was een talentvolle musicalster. Drie jaar geleden speelde hij als 15-jarige de hoofdrol in ‘Kadanza T2gether’, een Ketnetmusical geproduceerd door Studio 100. Daarnaast had hij ook rolletjes in de films ‘De Club van Sinterklaas en het Pratende Paard’ en ‘Sinterklaas en het Gouden Hoefijzer’. Sinds dit schooljaar studeerde hij aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel.

Arnes uitvaart vindt op zaterdag 2 maart plaats in theater Elckerlyc in Antwerpen. Een symbolische plaats, want Arne deed niets liever dan op het podium staan. Aanwezigheid is enkel mogelijk op vertoning van een persoonlijke uitnodiging.