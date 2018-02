"Onze mooiste kostuums liggen klaar" PRINSENPAAR TREEDT VANAVOND NA AANSTELLING METEEN IN HET HUWELIJK BEN CONAERTS

23 februari 2018

02u45 0 Aartselaar Alaaf, alaaf! Komend weekend staat Aartselaar helemaal in het teken van carnaval. Vanavond wordt het allereerste Aartselaarse prinsenpaar aangesteld - dat aansluitend meteen ook in het huwelijk treedt - en zondag trekt de carnavalsstoet door de dorpsstraten. "Onze mooiste kostuums liggen al klaar", vertellen Carine I en Morris I.

Vorig jaar moest het Aartselaarse carnaval het noodgedwongen stellen zonder prins, maar deze keer werd voor het eerst een prinsenpáár aangeduid. Carine Hellemans en Patrick Nauwelaers (beide 49) worden vanavond om 19 uur in het gemeentehuis aangesteld als Carine I en Morris I. Hoezo, 'Morris'?





"Ik heb in mijn jeugdjaren nog aan wielrennen gedaan. Toen op een bepaald het nummer 'Allez, Maurice' van Frank Dingenen werd uitgebracht, werd 'Morris' al snel mijn bijnaam in het uitgaansleven. Dat is sindsdien blijven hangen", legt Patrick uit.





Het wordt sowieso een onvergetelijke dag voor het prinsenpaar. Meteen na de ceremonie stappen Patrick en Carine namelijk samen in het huwelijksbootje. Het koppel is al 5,5 jaar samen en wilde in het jaar van hun 50ste verjaardag eens iets bijzonders doen. Het huwelijk geeft de opening van het carnavalsweekend nóg een extra cachet. "Een prinsenpaar dat bij zijn aanstelling het jawoord geeft, dat moet een wereldprimeur zijn", denkt schepen van Cultuur Eddy Vermoesen (N-VA). "Het carnaval leeft hier duidelijk meer dan ooit."





Na het huwelijk geeft het bruidspaar een receptie voor genodigden in CC 't Aambeeld, waar er een heus carnavalsbal plaatsvindt. Zaterdag wacht er alweer een drukke dag, met om 14.30 uur een kroegentocht en om 19 uur een carnavalsbal in PC 't Wolffaertshof. Zondag vormt de 35ste editie van de carnavalsstoet de spreekwoordelijke kroon op het weekend. "Dat wordt voor ons een tweede hoogtepunt", zeggen Patrick en Carine. "Zoiets gaan we nooit meer meemaken. Prins en prinses zijn: dat doen we maar één keer. Je kan eens één keer onnozel doen, maar daar blijft het bij (lacht)."





Volzet

De stoet vertrekt om 14.30 uur aan café Belle-Vue aan de Reetsesteenweg en kan deze keer rekenen op 27 carnavalsgroepen, een handvol meer dan vorig jaar. "Vorig jaar viel carnaval bijna overal op dezelfde dag en was het erg moeilijk om groepen te vinden", zegt Luc Ceulemans van de organiserende Snorrenclub. "Dit jaar moest ik groepen teleurstellen omdat we volzet waren en ons voorziene budget op was. We gaan proberen om volgend jaar extra adverteerders voor ons programmaboekje aan te trekken. Hopelijk kunnen we dan met een hoger budget werken en de stoet nog verder uitbreiden."





Onder de 27 groepen bevinden zich opnieuw heel wat carnavalisten van buiten de provincie. Onder meer de Toerenbiejoekes uit Aalst, de Hesseltse Loltrappers uit Zonhoven, Kastel 250 uit Moerzeke en Meuge me Wok uit Nederland zijn zondag van de partij. Maar ongetwijfeld zal er ook veel aandacht zijn voor Morris I en zijn Carine I, die de stoet afsluiten met een eigen praalwagen. "Onze mooiste kostuums liggen al klaar", zeggen ze. "Alles is in kannen en kruiken. We moeten elkaar alleen nog ons jawoord geven."