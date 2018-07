"Mooiste druiven die ik ooit gezien heb" ZON EN DROOGTE GODSGESCHENK VOOR WIJNBOER MARCEL (78) BEN CONAERTS

13 juli 2018

02u41 0 Aartselaar De droogte en de warmte van de voorbije weken is een zegen voor de Vlaamse wijnboeren. Marcel Vermeir (78), al 37 jaar druiventeler, wrijft zich in de handen: "Ik heb nog nooit zo'n mooie druiven gezien begin juli."

De landbouwers mogen het intussen al wel meer dan gehad hebben met de zon en de droogte, voor de wijnboeren is het een godsgeschenk. Bij hobbyist Marcel Vermeir zien de druiven er nu al schitterend uit. "De bloei van de druiven kwam dit jaar vanwege het warme weer vroeg op gang", legt hij uit. "In de 37 jaar dat ik bezig ben, heb ik begin juli nog nooit zoveel mooie, rijpe druiven gehad. Dit is dus heel uitzonderlijk. We lopen twee weken voor op het normale schema. Hoeveel liter dat allemaal gaat opleveren, is moeilijk te voorspellen. Maar ik denk dat ik dit jaar 150 à 160 liter ga kunnen produceren. Terwijl ik andere jaren maar op 120 à 130 liter uitkom."





Toch is het volgens de Aartselarenaar nog te vroeg om over een absoluut topjaar te spreken. "Eigenlijk zou het nu gerust eens even mogen regenen. De meest cruciale periode komt er pas aan tussen half augustus en eind september. Het is dan dat de druiven absoluut zon nodig hebben. Dan beginnen ze af te rijpen en worden de smaakstoffen gevormd. Verder is het een kwestie van de druiven regelmatig te controleren op schimmels en ze te beschermen tegen paardenwespen. Als de druiven rijp worden, komen de wespen er in groten getale op af en maken ze gaatjes in de druif."





Geleerd op school

Marcel is al sinds zijn tienerjaren bezig met het produceren van wijn. "Ik herinner me dat we in de eerste les scheikunde op de middelbare school wijn leerden maken", vertelt hij. "Dat heeft me sindsdien nooit meer losgelaten. In de beginjaren maakte ik wijn met appeltjes, rabarber en bessen. Daarna ben ik overgestapt naar druiven. Ik heb onder meer pinot noir, pinot blanc en chardonnay geteeld, maar nu heb ik rassen die meer resistent zijn tegen schimmels en dus minder arbeidsintensief zijn, zoals solaris, Johanniter, Bianca en merzling. Alles bij elkaar heb ik ongeveer 150 wijnstokken in mijn wijngaard staan."





Niet te koop

Wie nieuwsgierig is naar de wijn van Marcel, moeten we echter teleurstellen: de hobbyist verkoopt zijn wijn niet. "Mijn wijngaard is veel te klein om er iets commercieels mee te doen. Dus zijn het enkel mijn vrouw, mijn familieleden en ikzelf die de flessen opdrinken. Maar ik ben voorzitter van de lokale wijnclub Vinum Cleydalis en ik stel mijn tuin regelmatig open voor geïnteresseerden. Dan geef ik een rondleiding en vertel ik hoe ik tewerk ga om wijn te maken. En daar kan een glaasje zelfgemaakte wijn natuurlijk niet bij ontbreken", lacht Marcel.





Meer info op www.vinumcleydalis.be