"Kris Wils blijft onze lijsttrekker" KARTEL CD&V-NAP BEHOUDT VERTROUWEN IN REVALIDERENDE KOPMAN BEN CONAERTS

25 augustus 2018

02u32 0 Aartselaar Ondanks een fietsongeval eind juli, waarbij hij een hersenbloeding opliep, blijft Kris Wils (54) de lijsttrekker van het kartel CD&V-NAP en dus kandidaat-burgemeester. "De signalen over zijn gezondheidstoestand zijn positief", zegt NAP-voorzitter Ludo Segers, die wel beseft dat het een atypische kiescampagne zal worden.

NAP-fractieleider Kris Wils kwam op 23 juli deze zomer ten val tijdens een fietstocht in Zeebrugge. Ondanks het feit dat hij een helm droeg, raakte hij gewond aan het hoofd en liep hij een hersenbloeding op. Hij moest twee operaties ondergaan, verbleef een tijdlang op de afdeling Intensieve Zorgen van het ziekenhuis van Brugge en is nog steeds volop herstellende. Maar desondanks blijft zijn partij met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen het vertrouwen in hem behouden. Kris Wils, in de vorige legislatuur nog schepen, blijft aan als lijsttrekker bij CD&V-NAP. Dat liet het kartel gisteren duidelijk verstaan in een persbericht.





Fietsongeval

"Het nieuws van Kris' ongeval was een donderslag bij heldere hemel", zegt NAP-voorzitter Ludo Segers. "Niet alleen voor ons, maar voor gans Aartselaar was het even schrikken. Kris is tenslotte graag gezien in onze gemeente. Nadat we toch even van slag waren, zijn we nu echter meer dan gedreven om voort te doen. De signalen over Kris' gezondheidstoestand zijn gunstig, dus we zien geen reden om voor de verkiezingen van strategie te veranderen. We hebben een sterke ploeg in de breedte, die als één team achter haar kopman en boegbeeld staat."





Intussen heeft Wils het ziekenhuis verlaten en werkt hij in een revalidatiecentrum aan zijn herstel. De familie bevestigt dat zijn gezondheidstoestand positief evolueert.





"Fysiek is Kris alweer zo goed als helemaal in orde", zegt zijn echtgenote Hilde Plettinx. "Dit betekent dat alle aandacht nu naar zijn cognitieve herstel kan gaan. De evolutie is positief: in enkele weken tijd heeft hij al grote stappen gezet. Zijn gedrevenheid is hij in ieder geval niet kwijt. We hebben er dan ook een goed oog in dat hij snel weer de oude zal zijn."





Toch zal het voor CD&V-NAP een atypische kiescampagne worden. Hun lijsttrekker is immers nog niet in staat om zelf mee actief campagne te gaan voeren. "Kris zal zijn energie in de eerste plaats volop in zijn revalidatie moeten steken", beseft Ludo Segers. "Dat dit herstel enkele weken in beslag neemt, is niet abnormaal en zelfs de gewone gang van zaken bij zo'n letsel. Maar ons campagneteam zal sowieso al de straat op trekken en de boodschap van de lijsttrekker meenemen. Het wordt voor ons een erg drukke periode. Komende dinsdag staan we bijvoorbeeld met een standje op de jaarmarkt van Aartselaar."