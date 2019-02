“Iederéén kan biljarten”: vzw Bilhart organiseert allereerste tornooi voor mensen met beperking Ben Conaerts

14 februari 2019

17u01 0 Aartselaar Biljartcafé De Leug vormt op zondag 17 februari het decor voor een bijzonder biljarttornooi. 24 personen met een beperking komen er het tegen elkaar opnemen, een primeur voor ons land. “Biljart is een geschikte sport voor iederéén”, zegt coördinator Kris Bostoen.

Het is niet omdat je een beperking hebt dat je niet kan biljarten. Dat idee ligt aan het uitgangspunt van de organisatie Bilhart. De vzw organiseert zondag dan ook een allereerste tornooi dat zich specifiek tot deze doelgroep richt. Acht rolstoelgebruikers en zestien mensen met een verstandelijke beperking gaan er met keu en krijt aan de slag om carambolebiljart te spelen.

“We willen met onze vzw werk maken van integratie in de ruimste zin van het woord”, zegt coördinator Kris Bostoen. “In de begroting van de nationale biljartbond wordt voor het eerstvolgende seizoen geen enkele aandacht geschonken aan personen met een motorische, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Nochtans is biljart voor deze mensen bij uitstek een geschikte sport om te beoefenen. De vereiste om te kunnen biljarten, zijn minimaal. Zowel ten aanzien van de speler als ten aanzien van het materiaal. Vanaf 25 euro kan je in principe al beginnen spelen.”

We passen de regels wel wat aan en korten de wedstrijden in. We weten uit ervaring dat sommige mensen met een mentale beperking moeite hebben om zich langer dan een uur te concentreren Karel Kuhn

Primeur

In het verleden werd er al eens een biljarttreffen ingericht voor rolstoelgebruikers. Maar dat nu ook mensen met een mentale beperking worden betrokken, is in ons land een absolute primeur. “We passen de regels wel wat aan en korten de wedstrijden in. We weten uit ervaring dat sommige mensen met een mentale beperking moeite hebben om zich langer dan een uur te concentreren. We delen ook iedereen in volgens zijn mogelijkheden en de opgedane ervaring. Op die manier kunnen prille jongeren soms uitkomen tegen gepensioneerden”, legt medeorganisator Karel Kuhn uit.

Voor alle duidelijkheid: wie zondag hoopt om biljart van de hoogste kwaliteit te aanschouwen, komt wellicht bedrogen uit. De nieuwe Eddy Merckx of Frédéric Caudron zal je er niet aan het werk zien. “Maar daar is het ons ook niet zozeer om te doen”, benadrukt Kris Bostoen. “We willen onze spelers in de eerste plaats een leuke, ontspannende dag bezorgen en tonen dat werkelijk iederéén biljart kan spelen. Onafhankelijk van je niveau of je leeftijd. Je moet er niet snel of behendig voor zijn. Het is een rustige sport dat wederzijds respect hoog in het vaandel draagt.”

Het tornooi gaat om 10 uur van start en wordt rond 17 uur afgerond. Rond 14 uur wordt een pauze ingelast en komt Eric Daelman, kersvers Belgisch kampioen kunststoten, een demonstratie geven van zijn kunsten. De toegang is gratis.