‘Huisvrouwmonologen’ in CC ‘t Aambeeld Ben Conaerts

26 februari 2019

16u39 0

Paljas Producties brengt op donderdag 28 februari het komische toneelstuk ‘Huisvrouwmonologen’ op de planken. Actrices Myriam Bronzwaar, Tina Maerevoet, en Els Béatse geven gestalte aan drie uitgesproken huisvrouwen. Ze hebben het over ontploffende wasmanden, houdbaarheidsdata, verjaardagsfeestjes en het verschonen van beddengoed. Alle drie denken ze na over het leven dat ze leiden of lijden.

De voorstelling vindt plaats om 20.15 uur i CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 15 euro en zijn te bestellen via tel. 03/877 28 75 of cultuur@aartselaar.be.