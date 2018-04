"Hier leer ik echt Nederlands praten" BABBELPLUS HELPT ANDERSTALIGEN INTEGREREN BEN CONAERTS

19 april 2018

02u41 1 Aartselaar Met het project Babbelplus wil het Sociaal Huis anderstalige nieuwkomers helpen integreren. In twee jaar tijd is het initiatief uitgegroeid tot een succesverhaal. "Ik leer hier beter Nederlands praten dan op school", zegt de Bulgaarse Mimi Pantova. Zaterdag kan tijdens een toonmoment iedereen met de werking kennis gaan maken.

Al twee jaar vinden onder de noemer Babbelplus ontmoetingsmomenten plaats tussen Aartselarenaren en anderstalige inwoners. Elke twee weken komen ze samen in het Sociaal Huis en voeren ze informele gesprekken met elkaar. Het doel: de integratie bevorderen en de kennis van het Nederlands aanscherpen.





"We maken regelmatig uitstappen met Babbelplus", zegt Liesbet Breemeersch. "Dan trekken we bijvoorbeeld naar de bibliotheek, de sporthal of de Wereldwinkel. De foto's die tijdens de uitstappen genomen worden, vormen de gespreksstof voor de volgende praatsessie."





Liesbet is al sinds september 2017 als vrijwilligster betrokken bij Babbelplus. Ze is een van de zeventien Nederlandstalige bewoners die deel uitmaken van de groep. Volgens haar zijn de ontmoetingsmomenten voor de anderstaligen van onschatbare waarde.





Uitwisselingsstudent

"Ik ben vroeger als uitwisselingsstudent naar Cordoba gegaan en daar bestond toen een gelijkaardig initiatief. Ik heb daar veel aan gehad, want een nieuwe taal leren is zeker niet makkelijk. Dus toen ik zag dat men voor Babbelplus vrijwilligers zocht, leek dat de ideale manier om iets terug te doen."





De groep anderstaligen telt 21 deelnemers, onder wie mensen uit Roemenië, Libanon en Ecuador. Mimi Pantova is afkomstig uit Bulgarije. Ze is zich in de zomer van 2016 in Aartselaar komen vestigen. "Mijn man werkte hier, dus naar België verhuizen was een logische stap", vertelt ze. "Alleen kende ik op dat moment helemaal niets van het Nederlands."





Kleine groepjes

Intussen spreekt Mimi vloeiend Nederlands, mede dankzij Babbelplus. "Zodra ik hier was, ben ik gestart met het volgen van Nederlandse lessen. Maar in die lessen leer je de grammatica, de regels. Het is in Babbelplus dat je ook effectief Nederlands leert praten. We zitten in kleine groepjes, dus de drempel om het woord te nemen is niet zo hoog. We maken plezier samen en doen alles als vrienden. Het voelt helemaal niet als school. Het is veel leuker."





Zaterdag wordt met het toonmoment 'Een molen vol verhalen' de werking van Babbelplus in de kijker gezet. Er is een tentoonstelling van de foto's die tijdens de uitstappen werden gemaakt, enkele Babbelplussers zorgen voor traditionele hapjes en je kan deelnemen aan korte workshops. Harmonie De Xaverianen en de Bonski's komen voor de muzikale noot zorgen. Het toonmoment vindt plaats vanaf 19.30 uur in CC 't Aambeeld. De toegang is gratis, maar je moet vooraf inschrijven via cultuur@aartselaar.be of tel. 03/877.28.75.