'Grote kermis' op het Laar 25 augustus 2018

Vanaf vandaag wordt het Laar weer ingepalmd door de jaarlijkse 'grote kermis'. Nog tot zondag 2 september kan jong en oud er terecht voor een flinke portie plezier. Zaterdag, zondag en maandag is de kermis geopend vanaf 15 uur. Dinsdag, met de jaarmarkt, en vrijdag kan je al ritjes maken op de draaimolen of eendjes vangen vanaf 10 uur. Woensdag en donderdag is de kermis gesloten. De kermis wordt op zondag 2 september afgesloten met een heuse familiedag. Een clown komt op bezoek, er is extra animatie en de kermisuitbaters organiseren voordelige acties. (BCOR)