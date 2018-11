‘Gala van de zorg’ krijgt tweede editie Ben Conaerts

13 november 2018



Op zaterdag 17 november wordt CC ’t Aambeeld ingepalmd door de tweede editie van het ‘Gala van de zorg’. Net als vorig jaar gaat de opbrengst naar de Demiclowns, die animatie brengen voor personen met dementie.

Het ‘Gala van de zorg’ kondigt zich opnieuw aan als een feestelijke benefietavond in het teken van ‘Music for Life’. Met de opbrengst hoopt organisator Bart Vermant samen met zijn vele vrijwilligers om een aantal woonzorgcentra uit de streek te kunnen verblijden met een bezoek van de Demiclowns. “Dat is een vzw die vanuit de rol van clowns therapeutische zorg biedt aan personen met dementie”, aldus Vermant. “Mensen met dementie kunnen niet meer communiceren als vroeger, maar als clown kan je met humor nog wel hun taal spreken.”

De eerste editie van het ‘Gala van de zorg’ was vorig jaar met 180 bezoekers en een opbrengst van 1.000 euro alvast een schot in de roos. “Met dat bedrag hebben we de Demiclowns drie namiddagen kunnen uitnodigen op woonzorgcampus Zonnewende en Zonnetij te Aartselaar en woonzorgcentrum Den Beuk te Boom. Het personeel en de residenten hebben er echt van genoten en daarom hopen we om dat nog eens over te kunnen doen, liefst in nog meer woonzorgcentra. Hoe meer mensen er zaterdag langskomen, hoe meer mensen met dementie we gelukkig gaan kunnen maken.”

Het ‘Gala van de zorg’ opent de deuren vanaf 19.30 uur en gaat om 20.30 uur van start met een optreden van bluesband The Mojo Daemons. Om 22 uur volgt er een nog een optreden van de toepasselijk genaamde coverband Dr. Fred & The Medicine Men. Doorlopend kunnen bezoekers genieten van cava, wijn, tapas en broodjes.

Tickets voor het evenement kosten 10 euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen via de website www.galavandezorg.be.