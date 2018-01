"Eerst Prins en Prinses, dan man en vrouw" PRINSENPAAR TREEDT VLAK NA AANSTELLING METEEN IN HET HUWELIJK BEN CONAERTS

31 januari 2018

02u35 0 Aartselaar Voor Patrick Nauwelaers en Carine Hellemans (beiden 49) wacht eind februari een onvergetelijk weekend. Niet alleen zullen ze als Prins en Prinses de jaarlijkse carnavalsstoet mogen opluisteren, het koppel stapt datzelfde weekend ook in het huwelijksbootje. "We dachten: we worden vijftig dit jaar. Laat ons eens iets speciaals doen."

Een écht prinsenkoppel: dat hebben ze in Aartselaar nog nooit eerder meegemaakt. Liefst 33 edities lang was er ofwel één Prins, ofwel één Prinses die tijdens het carnavalsfeest de scepter mochten zwaaien. Vorig jaar werd er met die traditie voor het eerst komaf gemaakt, toen er bij gebrek aan belangstelling niet één geschikte Prins of Prinses werd gevonden. Nu is er dus een prinsenpáár: Patrick Nauwelaers en Carine Hellemans, beiden 49, woonachtig in Aartselaar en al 5,5 jaar samen. Op vrijdag 23 februari wordt het koppel officieel aangesteld in het gemeentehuis. Aansluitend wacht al meteen een tweede hoogtepunt: dan stappen de kersverse Prins en Prinses officieel in het huwelijksbootje.





"Ik had Carine in september al ten huwelijk gevraagd, maar ik had nog geen datum", vertelt Patrick.





Enige kandidaten

"Dus dacht ik: waarom niet trouwen na onze aanstelling? Ik ben zelf vroeger lang actief geweest in het lokale carnavalsgebeuren. Ik ben al twee keer kandidaat-prins en twee keer hofmaarschalk geweest. Daarna ben ik langzaamaan uit het wereldje gegroeid. Tot vorig jaar eigenlijk. Carine en ik dachten: we worden vijftig jaar. Laat ons eens iets speciaals doen. Dus heb ik ons kandidaat gesteld voor de prinsenverkiezing. Niet samen, maar apart. Om onze kansen te vergroten. Maar toen bleek dat we de enige kandidaten waren, werd ons voorgesteld om een prinsenpaar te vormen."





"Het was voor mij een enorme verrassing toen Patrick zei dat hij ons had ingeschreven", blikt Carine terug. "Toen de prinsenverkiezing plaatsvond, lag ik zelf ziek in de zetel. Ineens zag ik op Facebook berichten binnenkomen dat Patrick en ik verkozen waren tot prinsenpaar. 'Wablieft?!' dacht ik. Maar als het is om zot te doen, ben ik er graag bij, hoor. Al komt er wel enorm veel werk bij kijken."





Carnavalsbal

"We zijn eigenlijk twee evenementen tegelijkertijd aan het voorbereiden. Enerzijds zijn we volop ons trouwfeest aan het organiseren, anderzijds zijn we bezig met reclame maken voor de carnavalsstoet. Maar we kijken er heel hard naar uit. Zoiets gaan we maar één keer in ons leven meemaken."





Ook het weekend zelf zal ongetwijfeld druk worden. Na het huwelijk in het gemeentehuis volgt een huwelijksreceptie in CC 't Aambeeld, waar Patrick en Carine samen met hun familie en vrienden de nacht indansen met een heus carnavalsbal. 's Anderendaags staat er 's middags al een kroegentocht op de agenda, op zondag volgt met de carnavalsstoet de grote apotheose. "We gaan als Prins en Prinses met een eigen praalwagen de stoet afsluiten, in het gezelschap van oud-prinsen en -prinsessen. Dat wordt ongetwijfeld een hoogtepunt", weet Patrick. Een huwelijksreis staat voorlopig nog niet gepland. "Maar we nemen na de stoet wel twee dagen verlof om te recupereren. Dat zal nodig zijn", lacht het koppel.