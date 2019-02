“Biljart is een sport voor iedereen” ADA

17 februari 2019

Onder het moto dat iedereen kan biljarten, organiseerde vzw Bilhart een uniek tornooi in biljartcafé De Leug en meteen een primeur in ons land. Zes rolstoelpatiënten en zestien mensen met een verstandelijke of zintuigelijke beperking namen het tegen elkaar op in tijdens een partijtje carambolebiljart. Meer dan een echte competitie is het tornooi meer een statement. “We willen de biljartsport meer onder de aandacht brengen. De Belgische biljartbond heeft geen aandacht voor deze mensen terwijl die net zo graag deze sport willen beoefenen,” vertelt Arthur Standaert van de organisatie. “En als je dan de publieke opkomst bekijkt kan je alleen maar vaststellen dat er heel wat interesse is. Als het van ons afhangt, dan komt hier zeker een vervolg op.”

Tijdens de pauze gaf kersvers Belgisch kampioen Eric Daelman een demonstratie. Die kon op heel wat bijval rekenen bij de deelnemers en het publiek.