Zwartrijder verdacht van drie diefstallen tijdens nacht Kristien Bollen

27 november 2018

17u20 0

Een 20-jarige Somaliër werd afgelopen zaterdagochtend van de trein geplukt in het station van Mechelen omdat hij geen ticket had betaald. De spoorwegagenten hadden gezien hoe hij net voordien een aantal spullen in de vuilbak gooide. Het ging onder andere om een iPad en bankkaarten die tijdens de nacht gestolen waren bij diefstallen in Aarschot. De spoorwegpolitie van Antwerpen contacteerde op zaterdagochtend de politie van Aarschot omdat de man in aanmerking zou komen voor drie diefstallen in Aarschot de nacht voordien.

De bankkaarten waren verdwenen bij een inbraak in een woning in de Twintig Augustusstraat. De bewoner was gewekt rond 5 uur ’s ochtends en had gezien dat zijn hele huis doorzocht was. Uit het huis waren onder andere een laptop, Nintendo, bankkaarten, een rugzak en een elektrische fiets verdwenen. Even later betrapte een man een inbreker in zijn bestelwagen die geparkeerd stond op de Steenweg op Wint-Joris-Winge. De man liet de motor van zijn camionette al draaien terwijl hij binnen zijn spullen pakte. Toen hij weer buiten kwam, betrapte hij een onbekende man in de bestelwagen. De verdachte bedreigde de man met een mes en probeerde te vluchten. Het slachtoffer stampte het mes uit de handen van de verdachte en liep hem achterna. De verdachte wees de man een rugzak en elektrische fiets aan en vluchtte verder weg. De rugzak en fiets bleken afkomstig van de inbraak in de Twintig Augustusstraat. Uit de bestelwagen waren uiteindelijk een iPad en een rugzak met onder meer portefeuille, powerbank, gsm en spelconsole verdwenen. Kleefbriefjes van dit slachtoffer werden teruggevonden in een auto in de Boudewijnlaan in Aarschot waarin diezelfde nacht ook werd ingebroken. Daaruit verdwenen vooral kledij en schoenen.

Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek naar de twee diefstallen en de diefstal met geweld. De verdachte, die geen vast adres heeft in België, werd voorgeleid en aangehouden. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer.