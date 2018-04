Zware werkstraf voor dollemansrit onder invloed 18 april 2018

02u43 0 Aarschot Een twintiger uit Rillaar heeft een werkstraf van 220 uur opgelegd gekregen voor gewapende weerspannigheid. Thomas H. (27) vluchtte in 2015 onder invloed weg van een politiecontrole in Boortmeerbeek. Twee agenten moesten springen om erger te voorkomen.

De 27-jarige Thomas H. moet dan toch niet naar de gevangenis. Hij riskeerde eerst nog vijf jaar cel voor een dollemansrit maar komt er nu van af met een zware werkstraf. Tijdens een patrouille op 29 oktober 2015 in Boortmeerbeek zag de politie 's nachts een wagen die op de Leuvensesteenweg abrupt linksaf draaide naar de Audenhovenlaan. De bestuurder gebruikte daarbij zijn richtingaanwijzer niet. De politie volgde de Nissan op veilige afstand terwijl die met hoge snelheid verder reed. De wilde rit, die negen minuten duurde, eindigde aan enkele garageboxen in de Korte Bruul. Twee agenten sommeerden beide inzittenden meermaals om uit de auto te komen, maar die weigerden. De bestuurder startte opnieuw en reed met hoge snelheid in de richting van de agenten. Zij moesten wegspringen om niet geraakt te worden. De man crashte uiteindelijk op de treinsporen. Hij had 1,3 promille alcohol in het bloed.





Leven positief invullen

Hij verklaarde aan de onderzoeksrechter dat hij nooit de agenten wou omverrijden. De rechter achtte dat ook niet voldoende bewezen. "Het is duidelijk dat de beklaagde wilde vluchten met zijn voertuig voor de beide verbalisanten, waarbij hij zijn voertuig als wapen gebruikte. De inspecteurs konden een aanrijding maar nipt vermijden. Het is van belang dat de beklaagde zijn leven verder positief invult", klonk het in het vonnis. Als de twintiger zijn werkstraf niet naar behoren uitvoert, wacht hem een celstraf van 18 maanden. Hij moet iedere agent ook een morele schadevergoeding van 850 euro. Voor de verkeersinbreuken moet H. zich nog voor de politierechter verantwoorden. (KAR)