Zussen geven liefdesrivaal pak rammel 03 juli 2018

Twee Waalse zussen uit Durbuy en Herstal riskeren respectievelijk 18 maanden en 1 jaar cel omdat ze een liefdesrivaal van de oudste zus een lesje wouden leren. Bouchra B. (44) trok op 6 januari 2015 naar de woning van haar ex in Aarschot. Met een sjaal probeerde ze de nieuwe vriendin te wurgen. Toen haar ex probeerde tussen te komen stampte ze hem in het kruis en beet hem in de buik. Een maand later drong ze met haar zus opnieuw de woning binnen. Ze verrasten de vrouw en gingen haar te lijf. Er werd gestampt en gebeten en heel het huis werd kort en klein geslagen. Ook de Maserati in de garage werd onder handen genomen. "Ze heeft me geslagen en ik heb me verweerd", verdedigde de vrouw zich voor de rechter. De zus zou de partijen proberen scheiden hebben tijdens de vechtpartij maar volgens de procureur nam zij gewoon deel aan de slagen. De twee zouden nog juwelen en geld gestolen hebben alvorens te vertrekken. De oudste zus riskeert 18 maanden cel, de jongste zus 1 jaar cel. Er werd voor goed 15.000 euro schadevergoeding geëist. Vonnis 14 september. (KAR)