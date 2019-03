Zorgorganisatie Vulpia: “Klachten over WZC Demerhof zijn achterhaald” Tom Van de Weyer

20 maart 2019

15u53 0 Aarschot “De klachten over het woonzorgcentrum Demerhof zijn achterhaald”, zegt Bart Couwels, ceo van Vulpia. De zorgorganisatie reageert op het nieuws dat Demerhof onder verhoogd toezicht wordt geplaatst. “We hebben al veel verbeterd sinds onze overname begin 2017.”

Uit een rapport van Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat 15 woon- en verzorgingscentra in Vlaanderen slecht scoorden bij de zorginspectie. Ze worden allen onder verscherpt toezicht geplaatst. Eén van de centra op de ‘zwarte lijst’ is Demerhof in Aarschot. Couwels, ceo van uitbater Vulpia, maakt zich geen zorgen en wimpelt de opmerkingen van het inspectieverslag af.

Er staat dat ‘de bewoners een onnatuurlijk levensritme wordt opgelegd’. “Dit slaat op één opmerking van een bewoner die niet op tijd in bed was gestopt”, zegt Couwels. Volgens het rapport moet je na een beloproep tien minuten wachten voor iemand komt. “De voorbije maanden werkten we met een personeelsbezetting die 17% boven de norm is. Er is zeker een personeelstekort in de sector, maar niet in onze centra.”

Plaatsgebrek

Er zou ook plaatsgebrek zijn, waardoor 14 mensen een zithoek van 22 m² moeten delen, ook als eetplaats. “Dat is slechts de interpretatie van sommigen. We hebben de infrastructuur aangepast door meer sfeer te creëren met verlichting.” Alleen de klacht over weinig gevarieerde maaltijden vindt Couwels gegrond. “De vorige exploitant Oase deed een beroep op een externe cateraar. We zijn inmiddels overgeschakeld naar een keuken met eigen personeel, wat een hele verbetering is.”

“Demerhof werd vijf jaar geleden gebouwd, maar Oase zat toen al met financiële problemen. Begin 2017 kon de continuïteit niet meer gegarandeerd worden en namen wij de exploitatie over. De klachten in het rapport dateren nog uit de periode van onze overname. Toen waren we net begonnen met de plooien glad te strijken. Het duurt ongeveer vier jaar voor alles gesmeerd loopt. Momenteel werken we zoals het hoort.”