Zohra leert kinderen deejayen VOORMALIGE 2FABIOLA-ZANGERES GEEFT WOKSHOPS TOM VAN DE WEYER KIM AERTS

15 mei 2018

02u52 0 Aarschot Zohra Aït-Fath (42), de voormalige frontvrouw van 2Fabiola geeft tegenwoordig dj-workshops voor kinderen. "Ze leren de maat houden en aandachtig luisteren. Na de oefening volgt het feestje en mogen ze zelf plaatjes draaien en beatmixen."

Zohra, de Eurodance-godin van de jaren 90 woont in Aarschot en is al jaren de huis-dj van THINK-bar. "Zes jaar geleden ben ik begonnen met de workshops. Ik was zwanger en wilde het draaien in de nachtelijke uren tussen de zware bassen wat op een lager pitje zetten. Ik wilde overdag en wat rustiger werken en had al ervaring als kinderanimator."





De workshop is voor deelnemers van alle leeftijden en begint vanaf zes jaar. Een les van twee uur met professioneel materiaal van Pioneer kost tussen de 450 en 900 euro, naargelang de omvang de groep deelnemers. In die tijd leer je de basis van beatmixen: twee platen met elkaar laten samengaan, zonder dat het publiek een overgang merkt. "Dat is de kunst van het dj'en."





Tellen op de maat

Voor kinderen heeft de les een educatieve waarde. "Ze leren aandachtig luisteren. Vandaag worden ze genoeg overstelpt met visuele stimulans. Ik leer hen eerst tellen op de maat, en vervolgens het juiste moment kiezen om in te vallen met de plaat. Een draaitafel is als een instrument dat je moet leren bespelen. Zoals bij autorijden leer je eerst schakelen en koppelen, maar vlot rijden kan je niet meteen. Dat geldt ook voor de draaitafel. Het vraagt heel wat oefening voor je er een mooi geluid uit tovert."





Vermits ze in groep zijn, kijken de kinderen naar elkaar en proberen ze het juist te doen. "De jongens willen zich het meest doen gelden en moet ik wat intomen, maar hun aandacht blijft vast. Pas na het technische gedeelte volgt het feestje. Ze mogen dan zelf nummers uitkiezen van bijvoorbeeld Ketnet en uit de muziek een eigen creatie maken."





Feestje

"Door de workshop krijg je een beter besef van de opbouw van nummers, van de maat en het ritme. Je leert met de klanken een eigen verhaal op te bouwen. Gewoonlijk is het de opbouw naar een zelfgebouwd feestje tijdens de rest van de avond. De beats in mijn buik hebben toch mijn zoon aangestoken. Alec (6) houdt van breakdance en gaat helemaal los op muziekritmes."





Zohra geeft wekelijks wel een workshop ergens in het land op verschillende gelegenheden, ook voor volwassenen. "Zaterdag ga ik naar een communiefeest in West-Vlaanderen, binnenkort naar een vrijgezellenfeest in de Ardennen. Daarnaast doe ik nog geregeld optredens als dj en ben ik producer. Binnenkort breng ik een compilatie-cd uit van het parfummerk Otentic. Ik heb ook plannen om op langere termijn weer nummers uit te brengen als zangeres." Voor info en bookings: info@zohra.be