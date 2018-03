Zit er een wolf in Wolfsdonk? 27 maart 2018

03u01 0

Is de wolf tot in Wolfsdonk geraakt? Aan de Wezel, het grensgebied tussen Wolfsdonk en Blauberg (Herselt), ligt het karkas van een hert. Of wat er nog van overblijft. Het dier is bijna helemaal opgegeten. Beenderen liggen verspreid in een omtrek van enkele meters. Een wandelaarster trof het lugubere tafereel aan toen ze eind vorige week een wandeling maakte met de hond.





Opvallend is dat de kop van het dier helemaal opengereten lijkt en dat er een serieuze wonde gaapt ter hoogte van de hals. Ook de ingewanden zijn zo goed als weg. "Ik dacht meteen: is dit het werk van de wolf", zegt de wandelaarster. "Of het effectief zo is, weet ik natuurlijk niet. Het is de eerste keer dat ik zoiets op mijn weg vind."





Het veld, waar het karkas ligt, grenst aan uitlopers van de Merodebossen. Het is dus best mogelijk dat een wild dier het bereikt heeft op zoek naar voedsel. We legden de foto's voor aan het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek. "Op basis van foto's van een dood dier is het onmogelijk vast te stellen wat de doodsoorzaak is", laat Sil Janssen weten. Maar het is dus niet uitgesloten dat er effectief een wolf aan het werk was.





"Een jager laat een geschoten dier niet zomaar liggen", vernemen we nog.





Grappig feit: vorige week lanceerde Humo een filmpje waarin op zoek werd gegaan naar de wolf in... Wolfsdonk. De plaatsnaam refereert ook naar een ondergrondse ruimte waar vroeger wolven huisden. Bovendien is er in Aarschot ook een brouwerij Wolf. Het zou een bijzonder toeval zijn mocht een wolf daadwerkelijk tot in Wolfsdonk geraakt zijn... (GMA)