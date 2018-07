Zijspiegels vernield 02 juli 2018

02u40 0

In de Leuvensestraat werden zaterdagochtend omstreeks 5.15 uur twee geparkeerde wagens beschadigd. De daders rukten de zijspiegels los. Toen de politie ter plaatse kwam, zagen de agenten een groep jongeren wegrennen. Ze konden er enkele onderscheppen, maar de verdachten ontkenden elke betrokkenheid. Het is niet duidelijk of ze nog meegenomen werden voor verhoor. (HCH)