Zestig verlichte wagens voor carnavalsstoet 12 maart 2018

02u29 0 Aarschot In totaal hebben zestig verlichte wagens deelgenomen aan de 54ste internationale carnavalsstoet van de Gilde van de Kasseistampers in Aarschot.Vijf jaar geleden werd beslist om de stoet bij valavond te laten plaatsvinden en ondertussen is het een vaste waarde geworden.

"Er waren ook bevriende carnavalsverenigingen uit Duitsland van de partij", zegt hoofdman Marcel Laeveren van de Gilde. "In totaal namen er zeven verenigingen uit Aarschot zelf deel. Een internationale jury koos een winnaar uit. Deze vereniging kan rekenen op een cheque van 250 euro."





Ook de Aarschotse schlagerzanger met Nederlandse roots Johan Veugelers nam plaats op een carnavalswagen en zong onder meer het smurfenlied van Vader Abraham. Carnavalsvereniging Halfweg had een wagen waarop een gigantische stoomtrein gemonteerd stond. "Ja, daar is veel werk aan geweest", klinkt het. Carnavalsvereniging JATienen reed mee met een bus.





De kinderen hadden natuurlijk belangrijker zaken aan hun hoofd. "Lekstokken pakken", glundert de bijna vierjarige Lotte Noppe uit Aarschot. "Ik vind dat heel lekker."





