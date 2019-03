Zes maanden cel voor slagen aan drie personen KAR

12 maart 2019

12u27 0 Aarschot Een 26-jarige man uit Diest is veroordeeld tot zes maanden cel voor slagen aan drie personen, waaronder zijn ex. De straf is met probatie-uitstel als M.T. een agressiecursus volgt en zich verder psychologisch laat begeleiden.

De twintiger ging op 10 juni 2017 door het lint in Aarschot. Drie personen deelden toen in de klappen, waaronder de toenmalige partner van T. “Een middelenverslaving is geen excuus om deze feiten te plegen. Hij beschikt niet over een blanco strafregister”, noteerde de rechter in het vonnis. T. kreeg in het verleden al een werkstraf van 120 uren voor verschillende feiten van agressie. Daarbij moest ook zijn zwangere vriendin het ontgelden. Volgens de rechter zou de twintiger zich herpakt hebben en heeft hij een nieuwe vriendin met wie hij een kind verwacht. Hij zou ook de alcohol en drugs hebben afgezworen. Het probatie-uitstel werd toegekend voor een periode van 5 jaar.