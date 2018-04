Zelfontleensysteem in bib 25 april 2018

De openbare bibliotheek van Aarschot schakelt over naar een zelfontleensysteem. Het startschot wordt op zaterdag 28 april gegeven. "Al het uitleenmateriaal is uitgerust met een 'tag'", zegt schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V). "In deze tag zit alle nodige informatie over het materiaal. Aan de hand van radiogolven herkennen de zelfbedieningstoestellen het materiaal."





De toestellen zijn heel gebruiksvriendelijk. "Je legt je materialen onder de scanner en nadien vraag je al dan niet een ticket", voegt de schepen eraan toe. "Naast de nieuwe toestellen staan inleverkasten. Alle betalingen worden aan het toestel zelf geregeld. Lidgeld wordt wel nog steeds betaald aan de infobalie. Eén van de grootste voordelen is de privacy. Het is niet de bedoeling de bibliotheekervaring onpersoonlijker te maken. Bibmedewerkers kunnen bezoekers nu persoonlijker begeleiden." (GMA)