Zannemie in Klinker Club Geert Mertens

24 februari 2019

15u33 0

Ondanks het mooie weer, kwamen heel wat kinderen tussen de drie en twaalf jaar genieten van Zannemie en haar bende in de Klinker Club. Die opende zondag de deuren voor een muzikale middag.

Zannemie en de bende, dat zijn vijf muzikanten en een stuk of tien instrumenten. Niet alleen bekende instrumenten gebruiken de muzikanten maar ook minder voor de hand liggende zoals een Cajon. De bende speelt liedjes op kindermaat met al deze instrumenten. Zo was er een bijvoorbeeld een papalied. Alleen moest Zannemie een papa zoeken die zeker was dat hij kon aftellen tot drie.

Na het kinderconcert konden de kinderen zelf achter een draaitafel kruipen of een eigen spindrum of castagnetten maken.