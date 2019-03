Zanger Johan Veugelers papa van zoon Julian Geert Mertens

13 maart 2019

08u27 6

Zanger en muzikant Johan Veugelers is papa geworden van een zoon Julian. Dat het een zoon zou worden, wisten we al. De bekende accordeonist en kersverse mama Anja Put maakten immers in januari het geslacht al bekend van hun toekomstige spruit aan 150 fans tijdens een Gender Reveal Party in gemeenschapscentrum Den Egger in Scherpenheuvel. De baby kwam zondag 10 maart ter wereld.

Shows gaan door

“Wat ben ik ongelooflijk fier op mijn gezinnetje”, aldus de zanger met Nederlandse roots die al enkele jaren Vlaanderen verovert vanuit zijn nieuwe thuisbasis Aarschot. De baby kwam enkele dagen vroeger dan hij was uitgerekend. “Hopelijk wordt het een troonopvolger”, aldus Johan. Als nieuwbakken papa gaat hij het niet kalmer aan doen. “De shows gaan gewoon door.”

Kleine Julian weegt 3,575 gram en meet 50,5 centimeter.