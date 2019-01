Zanger Johan Veugelers en Anja Put maken geslacht baby bekend Geert Mertens

26 januari 2019

Het wordt... een jongen. Zanger en accordeonist Johan Veugelers en zijn vriendin Anja Put maakten zaterdag het geslacht bekend van hun eerste kindje tijdens een Gender Reveal Party in Den Egger in Scherpenheuvel. 150 fans woonden de onthulling bij. “De naam houden we voorlopig nog geheim”, zegt Johan. De bevalling is uitgerekend voor 13 maart.

“In Amerika is een Gender Reveal Party heel normaal”, vertelt de Nederlandse zanger die woont in Aarschot. “Toen Anja zwanger was, kregen we veel vragen van fans... Of we al wisten wat het ging worden? Of ze het al mochten weten? Daarom besloten we om er meteen een heus evenement van te maken en het nieuws wereldkundig te maken op een party. We hebben wel een filmpje opgenomen om uit te leggen wat een Gender Reveal Party precies is. Hier is het nog niet ingeburgerd.”

Zaterdag was het zover. Samen maakten Anja en Johan bekend dat het een jongen zou worden. “Hopelijk een troonopvolger”, glundert hij. “We koppelden er ook een wedstrijdje aan. Ongeveer de helft van de mensen gokten juist. Neen, naamsuggesties hebben we niet gekregen. Dat hoeft ook niet want we weten de naam al. Neen, die gaan we nog niet verklappen. Er moet nog iets geheim blijven.”

De bezoekers kregen ook een tweede primeur. “Ik heb mijn nieuwe single ‘Een man van amore’ gebracht”, zegt Johan. “Die komt normaal pas op 1 februari uit.” Of hij het binnenkort, als kersverse papa, wat kalmer aan gaat doen? “Neen, de shows gaan gewoon door. Ik hoop natuurlijk dat de bevalling rond het tijdstip van de uitrekening plaatsvindt...”

