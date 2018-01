Zaal Verhaegen te klein voor Aarschotse Nederlander 23 januari 2018

02u24 0 Aarschot Vier dagen na de start van de ticketverkoop moet de verjaardagsshow van de Aarschotse Nederlander Johan Veugelers al uitwijken naar een grotere locatie. Zaal Verhaegen in Betekom bleek immers te klein. Het evenement, dat plaatsvindt op vrijdag 20 april, verhuist naar de stadsfeestzaal.

"Ik heb er een slapeloze nacht aan overgehouden", zegt Veugelers. "Na drie dagen waren er al zoveel tickets verkocht dat zaal Verhaegen te klein bleek." De locatie heeft nochtans een capaciteit van 500 personen, maar de brandverzekering dekt maar tot 250 personen. "Daar zaten we al na enkele dagen over", voegt vriendin en manager Anja Put eraan toe. "De stadsfeestzaal heeft een capaciteit van 1.500 personen."





Droom die uitkomt

Voor Veugelers is het een droom die uitkomt. "Het was mijn ambitie om ooit de grootste zaal van 'mijn eigen' Aarschot te kunnen vullen als solo-artiest maar ik had nooit durven dromen dat dit moment nu al uitkomt."





Andere artiesten

Dankzij zijn vriendin Anja belandde Johan in Aarschot. Ondertussen heeft de zanger-accordeonist Aarschot in zijn hart gesloten. Naast Johan Veugelers treden op vrijdag 20 april ook Jettie Pallettie, Dennie Christian en Danny Diego op. Voor meer informatie en tickets: johan.eventsquare.co (GMA)