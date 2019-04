Zaakvoerder bouwfirma start als cafébaas Danny Michiels heropent vroeger stamcafé Geert Mertens

07 april 2019

Nadat hij bijna een kwarteeuw het bouwbedrijf Hemibo runde, was het voor Danny Michiels tijd voor een nieuwe uitdaging... En die vond hij in zijn vroeger stamcafé ‘t Stenen Schuurke. Dat sloot drie jaar geleden de deuren. Hij vond het zo jammer dat hij het café nu overnam, een make-over gaf én een verkorte naam: ‘t Schuurke. Afgelopen weekend vond het openingsfeest plaats. Dat werd een succes. “Op die manier blijft een traditie bewaard”, klinkt het.

De geschiedenis van het café gaat al terug tot in 1936. “Ik kwam hier vroeger vaak en vond het jammer dat het enkele jaren geleden de deuren sloot”, vertelt Danny.

De leemte werd nooit opgevuld. “Ik ken de familie, die het vroeger uitbaatte, goed”, voegt hij eraan toe. “De dochter van de vroegere uitbaters woont hier in de buurt. Mijn vroeger bedrijf, dat zo’n 20 à 30 mensen tewerkstelt, is overgenomen. Ik was op zoek naar iets nieuws en toen kreeg de kans om mijn vroeger stamcafé over te nemen. Er zijn nog wel enkele cafés in de Gijmel maar hier in de onmiddellijke buurt is geen alternatieve kroeg bijgekomen.”

Die uitdaging wilde hij aangaan. “Op twee maanden tijd heb ik alles verbouwd”, zegt hij. “Enkel de oude, stenen vloer werd behouden. Er is een nieuwe toog geïnstalleerd en het café is meer dan verdubbeld in oppervlakte. Bovendien heb ik ook een achterliggend buitenterras voorzien met een afdak voor de rokers.”

De werken zijn nog niet helemaal klaar. “Neen, in de toekomst wil ik nog een kleine speeltuin voor de kinderen voorzien”, zegt hij. “’t Schuurke is gelegen aan een druk bereden fietsroute. Daarnaast wil ik ook regelmatig optredens organiseren. Ik werk ook al jaren mee aan het (Ge)Varenwinkelfestival dat hier in de buurt wordt georganiseerd.”

Het café fungeert ook als supporterslokaal van voetbalclub FC Varenwinkel. 't Schuurke is gelegen aan de Vleminkstraat 49. Het is dagelijks open vanaf 10 uur, op donderdag is het gesloten.