Xnapda maakt lastige leerstof verstaanbaar in filmpjes Aarschottenaar ontwikkelt nieuwe audiovisuele lesmethode Tom Van de Weyer

08 november 2018

19u04 11 Aarschot ‘Xnapda’ is een nieuw educatief videoplatform voor lagere scholen. Aan de hand van speelse filmpjes wordt zware leerstof begrijpelijk uitgelegd. “Ik snap da, roepen kinderen uit als ze het eindelijk door hebben. Door de filmpjes krijgen ze meer plezier in het leren”, zegt bedenker Stijn Van de velde (35) uit Aarschot.

Stijn was acht jaar leraar in het lager onderwijs. “Abstracte theorie, zoals het rekenkundig gemiddelde, kan je op het schoolbord uittekenen met wiskundige formules. Maar niet alle leerlingen zijn meteen mee. Ik merkte dat soms een bijkomend leermiddel nodig was om kinderen iets bij te brengen. Er is steeds meer behoefte aan gepersonaliseerd onderwijs, waar iedere leerling op eigen niveau kan leren. In de klassieke klas lukt dat moeilijk. Ik zocht een audiovisuele oplossing.”

“Ik ging een jaar regie en videomontage studeren in Nieuw-Zeeland. Daarna werkte ik vier jaar als eindredacteur en programmamaker, onder andere bij VTMKzoom. Met deze technische bagage en mijn achtergrond als leraar heb ik Xnapda ontwikkeld.”

“Xnapda legt in een clip van enkele minuten moeilijk te kauwen leerstof uit, verpakt in een tastbaar en persoonlijk verhaal. Hoe je de oppervlakte van een cirkel berekent, wordt een verhaal over een zwembad dat je moet afdekken met een zeil.”

Tien verschillende acteurs presenteren de filmpjes. Alexander Colin (25) uit Scherpenheuvel is één van hen. Hij studeerde voor leerkracht en werkte met plezier mee aan de opnames. “Het is een goed huwelijk tussen onderwijs en entertainment. Het is een goede aanvulling voor de leerkracht, maar neemt diens plaats niet in.”

De filmpjes zijn te vinden op de betalende website www.xnapda.be. Ze kunnen voor de hele klas op digiboard getoond worden, aan de pc voor een kleine groep, of op de tablet aan een leerling individueel.

“200 filmpjes zijn al ingeblikt. Daarin worden onderwerpen uit de hoofdvakken behandeld, zoals wiskunde, Frans en Nederlands. Het aanbod ga ik nog verder uitbreiden, met vakken als muziek of godsdienst. De filmpjes voor het derde jaar zijn speels, die voor het zesde jaar zijn al wat stoerder. Nu begin ik aan een reeks voor de eerste graad. Misschien maak ik ook een versie voor OKAN-klassen voor anderstaligen. Xnapda kan ook gebruikt worden in thuisonderwijs, buitengewoon onderwijs of door logopedisten.”

Enkele basisscholen hebben Xnapda al uitgetest, waaronder De Bron in Leuven. “De filmpjes wekken interesse en enthousiasme op van leerlingen die in sommige vakken niet altijd mee zijn”, zegt Stefanie Deschuttere, leerkracht van het derde jaar.

Een schoolabonnement van een jaar kost 20,99 euro per maand. Een persoonlijk jaarabonnement kost 6,99 euro per maand. Je kan je ook abonneren voor één of vier maanden. info op www.xnapda.be.