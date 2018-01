WZC Sint-Jozef wordt zaterdag ingewijd 19 januari 2018

02u24 0 Aarschot Zaterdagmiddag maken 94 bewoners van het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef de oversteek naar de nieuw gebouwde afdelingen. Het oude rusthuis, dat dateert van 1969, komt dan helemaal leeg te staan. Het zal geleidelijk worden afgebroken tijdens een volgende fase van de werken.

De werken begonnen in april 2016. Drie afdelingen zijn nu klaar: de Waterbron, de Meander en het Riet. In de tweede fase worden nog twee afdelingen bijgebouwd: de Waterlelie en de Papaver. "De kamers zijn veel groter en we hebben meer gemeenschappelijke ruimtes dan het oude gebouw", zegt algemeen directeur Karin Janssens. "We gaan van 134 naar 150 bedden. Nieuw is dat we ook tien bedden aanbieden voor dagverblijf. Elke afdeling is uitgerust met een wellnessruimte met lichttherapie."





De bezielers van Sint-Jozef, de vijf grauwzusters Norberta, Gemma, zuster-overste Rita, Jozefa en Lucia kijken vol bewondering naar de nieuwe infrastructuur. Zij kwamen hier in de jaren 70 toe. "Wij waren tevreden met het huis in de trend van toen", lacht Lucia (81). "Eigenlijk is het jammer dat het oude gebouw zal verdwijnen, want er hebben mensen in geleefd en wij hebben er onze ziel in gelegd. Toch gaan mee met de tijd. De bewoners zullen heel gelukkig zijn met dit gebouw."





De zusters, allen tussen 77 en 88 jaar, verblijven in hun eigen ruimte achter de nieuwbouw. De vertrekken boven de kapel worden weldra gerenoveerd, zodat ook zij in het nieuw zitten. "De zusters worden op handen gedragen door bewoners en personeel", zegt Janssens. "Zaterdag verwelkomen ze de bezoekers in het 'dorpsplein', onze nieuwe cafetaria. Aalmoezenier Jos Valvekens zegent het nieuwe gebouw in." Het hele project kost 18 miljoen euro. De dagprijs voor een kamer bedraagt 57,50 euro. (VDWT)