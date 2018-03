Workshops met therapiehonden 10 maart 2018

De vzw Therapiedier geeft tijdens de Dag van de Zorg gratis diverse workshops en lezingen. Op zaterdag 18 maart, van 10.30 tot 15.30 uur wordt uitleg gegeven over actieve en passieve therapiedieren, hoe je meter of peter kan worden van de vzw, en er is een workshop met therapiedieren. Iedereen is mét zijn trouwe viervoeter welkom in de vzw, in de Milisstichel 3 in Langdorp. (VDWT)