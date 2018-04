Workshop filosofie voor kinderen BEGELEIDSTER BRENGT HEN NIEUWE BRONNEN VAN WAARHEDEN TOM VAN DE WEYER

18 april 2018

02u46 0 Aarschot Elke Beckers (38) uit Zichem geeft volgende woensdag twee workshops filosofie voor kinderen tot 12 jaar in de bibliotheek van Aarschot. "Kinderen durven nog onbevangen naar de werkelijkheid te kijken."

"Kinderen zijn het beste publiek om samen mee te filosoferen. Zij durven nog onbevangen naar de werkelijkheid te kijken en tot andere inzichten te komen. Volwassenen proberen vooral met hun kennis antwoorden te vinden."





"Veel volwassenen denken dat filosofen bij een glas wijn mijmeren over de zin van het leven", zegt Beckers. "Om aan filosofie te doen heb je geen verleden nodig of een boekenkast vol wijsheid. In mijn workshops wil ik geen ervaringen rationeel maken, maar juist verbeelding opwekken. Kinderen zijn een geschikte doelgroep." Hoe jonger ze zijn, hoe dankbaarder om mee te filosoferen. "Kleuters zijn oprechter dan welke mensen ook. Zij tonen nog ongefilterd hun emoties. Met hen kan je dingen eens op een andere manier bekijken. Met attributen zoals een emojibal of een appel prikkel ik hun verbeelding en stel er vragen over. Is het nog een appel als hij zwart geverfd zou zijn? Volwassenen zullen alles vanuit het verstand willen verklaren. Kinderen zijn hier niet door geremd."





Nuchter denken

"We hebben allemaal geleerd om nuchter na te denken, maar dat biedt in de huidige samenleving niet altijd houvast. Ik werkte vier jaar bij Landelijke Kinderopvang in Aarschot. Daar merkte ik dat ouders en hun kinderen vaak langs elkaar heen leven. Ze komen 's avonds doodmoe thuis van school en werk en hebben geen tijd meer om nog van elkaar te genieten. Tijdens filosofische wandelingen die ik met Natuurpunt organiseer, betrek ik ouders en hun kinderen in gesprekken."





"Jonge kinderen worstelen met vraagstukken, zoals ruzie op school of de dood van een grootouder. 'Waarom worden mensen ziek?', vragen ze me. Maar ook: 'waarom moeten wij eigenlijk naar school?' Ik heb geen antwoord dat alle waarheid bevat, maar ik probeer in de workshop nieuwe bronnen van waarheden aan te boren."





Naar elkaar luisteren

"Elke sessie verloopt verschillend. Het kan een kringgesprek worden of een middag vol tekenen. De educatieve vaardigheid die ik meegeef is dat je naar elkaar luistert en leert je in te leven in de situatie van een ander, ook als je die zelf niet hebt meegemaakt. Het doel is dat kinderen kunnen verwoorden hoe ze zich bij een situatie voelen. 'Hier heb ik een goed gevoel bij' brengt je vaak verder in het leven dan de gedachte 'Ik weet dat dit goed voor mij is.' Later zullen ze dit wel merken in hun relatie met een partner of een baas."





De workshop voor 5- tot 8-jarigen gaat woensdag 25 april door van 14 tot 15 uur, die voor 9- tot 12-jarigen van 15.30 tot 16.30 uur. Deelname is gratis. Inschrijven kan aan de balie van de bibliotheek, Elisabethlaan 103A. of op 016/56.86.05.