Woninginbraken 09 april 2018

02u38 0

Bewoners van een huis in de Walsbetsestraat in Landen stelden zaterdagvoormiddag rond 9.10 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Ook bewoners van een huis aan het Everveld in Aarschot stelde gisterennacht rond 2.20 uur bij hun thuiskomst een inbraak vast. Hoe de daders de woningen konden binnendringen en wat er precies werd gestolen is echter nog niet geweten. De politie die de feiten vaststelde, onderzoekt de zaak verder. (KBG)