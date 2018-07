Woning doorzocht aan Klopperberg 02 juli 2018

Dieven hebben ingebroken in een woning aan de Klopperberg. Ze probeerden eerst een raam aan de zijkant te forceren, wat niet lukte. Vervolgens konden ze het huis wel binnendringen door een keukenraam in te slaan. De hele woning werd doorzocht en in wanorde achtergelaten. De feiten werden zaterdagavond omstreeks 20.30 uur vastgesteld. Of er ook een buit gemaakt werd, is niet duidelijk. De daders zijn spoorloos. (HCH)