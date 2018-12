Winterfeest palmt binnenstad in Van 14 tot 31 december vindt het evenement plaats Geert Mertens

03 december 2018

23u27 1

Tijdens de eindejaarsperiode kan je in Aarschot weer terecht voor het Winterfeest. Van vrijdag 14 tot en met maandag 31 december vinden er talloze activiteiten plaats. Blikvanger is de grote sleepeuvel op de Bonewijk van waarop bezoekers een hele dag naar beneden kunnen glijden. Ook het ‘Huis van de kerstman’ is opnieuw van de partij.

“Op de Grote Markt staan gezellige kersthutten en een verwarmde feesttent met een gevarieerd programma voor jong en oud”, zegt schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V). “In de Alpenhut kan je terecht voor optredens en er is animatie voor de hele familie. Op de Raskinkade vind je een kijkhut, kermisattracties en drankstandjes. Ten slotte Stan er ook spectaculaire straatanimaties op het programma zoals de dierenloop en de stoet met verlichte tractoren.”

Ook het ‘Huis van de kerstman’ is opnieuw van de partij. Vorig jaar nam hij nog zijn intrek in een leegstand pand Martelarenstraat, dit jaar logeert hij in de Theo De Beckerstraat. “Heel de dag door zorgt hij voor leuke animatie in zijn huis", klinkt het. “Het programma vind je op de Facebookpagina ‘Het huis van de kerstman in Aarschot’.”

Al drie jaar probeert de organisatie de enige echte kersttruck van Coca-Cola naar Aarschot te halen. Dat lukt dit jaar. “Op zondag 30 december staat de truck van 14 tot 20 uur opgesteld voor het ‘Huis van de kerstman’”, luidt het. “In de truck kan je een dankjewel-boodschap laten verschijnen op een led-scherm of je eigen dankjewel-cadeautje laten maken in een workshop.”

Kerstman Harry en zijn neef, de Coca-Colakerstman, zijn de hele tijd van de partij. “Uiteraard krijgen alle aanwezigen een lekere frisse Coca-Cola.” Omdat het die dag koopzondag is, zijn de winkels geopend. Normaal trekt de truck naar de grote steden, voor het eerst doet hij een provinciestad als Aarschot aan. “Het zal één van de hoogtepunten van het Winterfeest worden.”

Er zijn optredens van onder meer Jos Moons Jazz Kwintet, Artuur Zingt, Dutch Norris en Ola Pola Fout met Cola.

Voor het volledige programma kan je terecht op www.winterfeestaarschot.com