Winterfeest palmt Aarschot in Geert Mertens

15 december 2018

18u00 0

Twee weken lang palmt het Winterfeest de Aarschotse binnenstad in. Verenigingen baten eet- en drankstandjes uit in gezellige hutten, er staan draaimolentjes, er is een dierenweide… Trekpleister voor de allerkleinsten is de mega-sleeheuvel op de Bonewijk.

Heel wat kinderen schoven op een speciale zak naar beneden. “Heel leuk”, glundert de achtjarige Helena Daniëls uit Aarschot nadat ze de baan is afgedaald. Eén is geen, denkt ze en ze is weg voor een volgende tocht naar beneden.

lke avond, vanaf 17 uur, verandert de Grote Markt ook van sfeer. Een lichtprojectie wordt immers geprojecteerd op de gevels. Er is ook een heel gevarieerd programma uitgestippeld. Op vrijdag 21 december rijdt de tractorlichtstoet door de stad en is er het Winterschlagerfest.

Op donderdag 27 uur is er met Artuur Zingt een speciaal programma voor de kinderen en voor de hip hoppers treedt Dvtch Norris op. Voor meer informatie over het programma, kan je terecht op www.hetgasthuis.be/winterfeest.